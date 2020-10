Gemeinde investiert Millionen ins Netz

Wie Forbach für besseres Trinkwasser sorgt

Die Qualität des Trinkwassers in Forbach hat lang zu wünschen übrig gelassen. Bis vor kurzem ging ohne Chlor nichts: Bei Proben wurden regelmäßig coliforme Keime gefunden. Doch die Gemeinde ist nicht untätig geblieben. Die BNN stellen vor, was die Verkeimung verursacht hat, was die Gemeinde unternommen hat und wie sie für weitere Verbesserungen sorgen will.