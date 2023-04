Nils Rebmann und Niklas Merkel aus Forbach-Gausbach sammeln über mehrere Wochen Spenden für die Kriegsgräberfürsorge des Volksbundes. Was motiviert die die beiden Jungs zu diesem Engagement?

Nils Rebmann und Niklas Merkel aus Forbach-Gausbach sammeln über mehrere Wochen Spenden für die Kriegsgräberfürsorge des Volksbundes. Dieser befasst sich im Auftrag der Bundesrepublik damit, Gräber deutscher Kriegstoter im Ausland zu erhalten und zu pflegen. Doch was motiviert die jungen Menschen dazu, für die Kriegsgräberfürsorge zu sammeln?

„Meine Schwester hat das voriges Jahr auch schon gemacht“, sagt der 14-jährige Niklas Merkel. So sei er auf die Kriegsgräberfürsorge aufmerksam geworden.

Seine Schwester ist drei Jahre älter als er. „Aber jetzt hat sie in der Schule mehr zu tun und schafft es nicht mehr.“ Deswegen übernehme er nun ihr Engagement. Es sei für ihn von Anfang an klar gewesen, dass er ihren Einsatz weiterführen werde. In diesem Jahr hat er zum ersten Mal gesammelt.

Es ist aufregend, bei fremden Leuten zu klingeln

Nils Rebmann – 13 Jahre alt – sammelt hingegen schon das dritte Jahr in Folge Spenden. Für ihn sei es immer wieder aufs Neue aufregend, bei fremden Leuten zu klingeln. „Am Anfang ist es schon komisch. Nach 20 Häusern gewöhnt man sich aber daran“, findet Niklas.

Dieses Mal waren die beiden Freunde erstmals gemeinsam unterwegs. In Gausbach seien sie die Einzigen, die sich für die Kriegsgräberfürsorge engagieren.

Manche fragen, ob man reinkommen will. Nils Rebmann, Jugendlicher

Für die zwei Teenager bedeutet Spenden sammeln vor allem eins: Ein kleines Abenteuer im heimischen Gausbach erleben. „Manche fragen, ob man reinkommen will. Dann kann man sehen, wie es bei den Leuten zu Hause aussieht“, berichtet Nils von den Touren. Sie finden es toll, dabei das Dorf und die Bewohner kennenzulernen. Hin und wieder komme es vor, dass jemand ihren Spendenausweis sehen wolle. Den haben sie extra fürs Sammeln vom Gausbacher Ortsvorsteher Björn Gaiser bekommen.

Über 800 Euro sind bei ihrer Aktion zusammengekommen – und damit deutlich mehr als im vergangenen Jahr, als die Menschen wegen der Pandemie vorsichtiger waren. „Das Geld haben wir im alten Rathaus gezählt und an die Gemeinde gegeben“, sagt Nils Rebmann. Wo es genau hinfließt, wüssten sie aber nicht.

Die Friedhöfe in Gausbach sollen schön aussehen

Freunde und Familie hätten durchweg positiv auf ihr Engagement reagiert, berichten die Jungs. Den beiden ist es wichtig, „dass der Friedhof schön aussieht und die Toten nicht vergessen werden“, wie sie übereinstimmend sagen. Einen entsprechenden Friedhof, der vom Volksbund gepflegt wird, haben sie nicht besucht. Auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sei kein ausschlaggebender Punkt für ihr Engagement.

„Ihre Motivation ist eher der Ort. Beide sind Vereinsmenschen und Dorfkinder. Sie machen gerne etwas für das Dorf und verbringen gerne Zeit miteinander“, ergänzt Evelyn Rebmann, die Mutter von Nils.

Am 8. Mai bekommen die Gausbacher Jungs eine Urkunde von einem Vertreter des Volksbunds für ihren Einsatz überreicht. Ob sie sich darauf freuen? Mit einem Strahlen im Gesicht antworten sie auf diese Frage mit einem klaren: „Ja!“