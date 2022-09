Zwei Motorradfahrer stoßen bei Forbach zusammen

Bei einem Zusammenstoß zwischen Forbach und Bermersbach haben sich zwei Männer schwer verletzt. In einem Kurvenbereich war einer der Fahrer mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten.

Ein 17-jähriger und 46-jähriger Motorradfahrer sind am Sonntagnachmittag auf der L 79 bei Forbach zusammengestoßen. Dabei verletzen sich beide schwer, wie die Polizei mitteilte.

Der 17-jährige Fahrer einer KTM fuhr die Landstraße in Richtung Bermersbach. In einem Kurvenbereich kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und streifte einen 46-jährigen Motorradfahrer. Dieser war bergabwärts in Richtung Forbach unterwegs. Bei der Kollision kamen beide Männer zur Fall. Dabei verletzten sie sich schwer.

Ein Rettungsdienst brachte beide in eine Klinik. Die Motorräder der beiden Männer ware nicht mehr fahrbereit. Helfer eines Abschleppdienstes und die Angehörigen des 17-Jährigen kümmerten sich jedoch darum. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 15.000 Euro.