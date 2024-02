Freie Bürgervereinigung Gernsbach will wieder stärkste Fraktion werden

Die Freie Bürgervereinigung Gernsbach (FBVG) stellt aktuell mit neun Gemeinderäten die stärkste Fraktion im Gernsbacher Gemeinderat. Dies soll auch nach der nächsten Kommunalwahl, die am 9. Juni stattfindet, so bleiben, sagte der Vorsitzende Uwe Meyer während der Mitgliederversammlung am Dienstag. „Acht von 22 Mandaten müssten wir bekommen“, rechnete Meyer vor.

Die FBVG stellte während der Versammlung im Clubhaus des Skiclubs mit der Wahl der Gemeinderatskandidaten die Weichen für die kommende Legislaturperiode.

Persönlichkeiten aus allen Bereichen vertreten

Meyer sprach von einer sehr guten Liste mit Persönlichkeiten aus allen Bereichen. Sie kommen aus den Bereichen Handel, Gewerbe und Dienstleistungen. Auch Ehrenamtliche sind vertreten.

„Auf unserer Liste kandidieren diesmal auch mehr Personen aus dem Bereich Bildung und Erziehung“, erklärte Meyer. „Das ist gut, da wir uns in Zukunft mit dieser Thematik noch mehr beschäftigen werden.“

Nicht mehr dabei sind nach Aussage Meyers unter anderem die bisherigen Gemeinderäte Michael Chemelli und Rudi Seifried.

Gutes Verhältnis zum Bürgermeister

Die Freien Bürger spielen eine wichtige Rolle, sagte Meyer. „Uns geht es immer um die Sache. Wir sind überparteilich und haben auch ein gutes Verhältnis zum Bürgermeister und zur Stadtverwaltung hinbekommen.“

„Die Suche nach Kandidaten war aufwendig“, blickte Meyer zurück. Man sei aber immer überzeugt gewesen, die für die Liste notwendigen 22 Kandidaten zusammenzubekommen.

Die Wahl der Kandidaten erfolgte in geheimer Abstimmung.

Für den Gemeinderat kandidieren Pia Cordes, Ernst Fischer, Alexander Hoff, Gabi Kienzle, Uwe Meyer, Claus Olinger, Walter Schmeiser, Sabine Katz, Fred Stösser, Thomas Gelszeit, Christoph Sontheimer, Cornelia Baumgärtner, Michael Baier, Janina Bender, Caroline Hoff, Frank Hofmann, Axel Massow, Rhena Offermann-Ringel, Julia Roolf, Manuel Schwab, Reimund Sprecher und Sebastian Wunsch.

Abgesegnet wurde während der Versammlung auch die Kandidatenliste für den Ortschaftsrat Obertsrot. Dort kandidieren Walter Schmeiser, Uwe Meyer, Thomas Gelszeit, Christoph Sontheimer, Michael Wörner, Oliver Schmidt und Axel Massow. Die Kandidaten für den Kreistag werden in einer eigenen Versammlung gekürt.