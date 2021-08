Wohin, wenn es einmal pressiert? In Gaggenau könnte man da ganz schön in Nöte kommen, meint unser Kommentator. Dabei ist das Thema nicht einmal wirklich neu, sagt BNN-Autor Joachim Kocher.

In den vergangenen Jahren wurde an dieser Stelle die Situation in den öffentlichen WCs der Kernstadt von Gaggenau immer wieder beleuchtet. Geändert hat sich im Grunde genommen bis zum heutigen Tage nichts.

Die Verantwortlichen der Stadt haben es nicht geschafft, ihren Bürgern oder den Besuchern von Gaggenau ordentliche öffentliche Toiletten zur Verfügung zu stellen.