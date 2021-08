Gegen das Füttern im Murgpark braucht es harte Maßnahmen

Im Gaggenauer Murgpark liegt an vielen Stellen Kot. Kein Wunder, denn dort wimmelt es in diesen Tagen nur so vor Enten, Nilgänsen und Nutrias. Trotzdem streicheln oder füttern Park-Besucher die Tiere nach wie vor. Die Stadt hat dem Problem viel zu lange zugesehen. Sie muss jetzt schnell und strikt handeln, damit nicht auch die Murgterrassen zum Streichelzoo werden und durch Kot verschmutzt wird.

Bei vielen Leuten gibt es den Trugschluss, mit ein paar Brotkrumen den Tieren etwas Gutes zu tun. Doch weit gefehlt: Das Füttern ist für die Tiere gesundheitsschädigend. Wer das nicht weiß, braucht einen Denkanstoß. Wenn die von der Stadt geplanten Hinweis-Schilder aber wie in der Vergangenheit dem Vandalismus zum Opfer fallen oder als Aufklärung nicht ausreichen, sollte die Verwaltung einen Gang höher schalten.