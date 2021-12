Gaggenau: 31-Jähriger wagt riskante Flucht vor Polizeikontrolle

Ein 31-jähriger Autofahrer hat versucht sich am Mittwochabend in Gaggenau einer Polizeikontrolle zu entziehen. Er schaltete seine Fahrzeugbeleuchtung aus und fuhr den Beamten davon.

Kurz vor Mitternacht wollten Beamte des Polizeireviers Gaggenau einen BMW-Fahrer im Bereich der Gaggenauerstraße kontrollieren. Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg reagierte der 31-jährige Fahrer jedoch nicht auf die Haltezeichen der Polizisten, sondern ergriff stattdessen mit ausgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung die Flucht.

Die waghalsige Fahrt ging über die Moosbrunner Straße in Richtung Gaggenau, wobei der BMW-Fahrer mehrfach den Grünstreifen streifte und teilweise in die Böschung fuhr. Der 31-Jährige fuhr weiter in die Dr.-Isidor-Meyerhoff-Straße in Richtung Markgraf-Wilhelm-Straße und beschleunigte dort in der 30er-Zone auf teilweise über 100 Stundenkilometer. Um kurz nach Mitternacht beendete die Polizei die Fahrt des 31-Jährigen.

Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 0,7 Promille an. Nach der riskanten Fahrt wartete eine Blutentnahme auf den Fahrer. Zudem muss er seinen Führerschein abgeben und auf ihn erwarten Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.