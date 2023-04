Der Brand eines Wirtschaftsgebäudes in Gaggenau ist auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses übergegriffen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Am frühen Sonntagmorgen gingen gegen 3 Uhr über Notruf mehrere Meldungen ein. Zunächst wurde der Brand eines Wirtschaftsgebäudes in der „Große Austraße“ gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Auch die Fassade des angrenzenden Wohnhauses war betroffen. Weiterhin griff das Feuer auf ein Gebäude in der August-Huber-Straße über. Dort, so die Polizei, war im Wesentlichen der Dachstuhl betroffen.

Die Bewohner retten sich rechtzeitig

Die Löscharbeiten gingen bis 5 Uhr. Alle Anwohner konnten sich laut Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen und die betroffenen Gebäude unverletzt verlassen. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz eicht.

Die Brandursache ist noch unklar. Der Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte im höheren sechsstelligen Bereich liegen.