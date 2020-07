Keine Selbstbedienung mehr

Gaggenau: Coronavirus wirkt sich auf Betriebsversammlung bei Daimler aus

Die Sorge vor einer schnellen Verbreitung des Coronavirus hat jetzt auch an den Daimler-Standorten zu Präventionsmaßnahmen geführt. So werden seit Montag in allen Kantinen des Konzerns, die teilweise auch für Gäste außerhalb des Unternehmens geöffnet sind, die Selbstbedienungstheken vorübergehend ausgesetzt; die Speisen werden vielmehr über den Tresen gereicht.