Ein Eindringling hat sich am Mittwochabend Zugang zu einem Haus in Gaggenau verschafft. Der Unbekannte entwendete nichts.

Ein unbekannter Täter ist am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus im Lilienthalweg in Gaggenau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangte der Eindringling gegen 22.30 Uhr ins Haus.

Der Einbrecher trifft im Schlafzimmer auf Bewohner

Nachdem der Einbrecher in das Einfamilienhaus eingebrochen war, bahnte er sich seinen Weg in das Schlafzimmer des Hauses. Dort traf er auf den Bewohner des Hauses. Anschließend flüchtete der Eindringling umgehend in eine unbekannte Richtung.

Nach ersten Einschätzungen der Bewohner und der Polizei entwendete der Täter nichts aus dem Haus. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Bewohner des Einfamilienhauses kamen mit dem Schrecken davon.