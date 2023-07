Gaggenau liegt beim Stadtradeln im Landkreis Rastatt vorne

Für die Aktion Stadtradeln treten die Gaggenauer aktuell kräftig in die Pedale. Und das zahlt sich aus: Im Landkreis Rastatt liegt die Stadt momentan auf dem ersten Platz der teilnehmenden Kommunen – vor Durmersheim auf Platz zwei und Sinzheim auf Rang drei. Seit zwei Wochen läuft der bundesweite Radfahrwettbewerb und dauert noch bis Samstag.

Ziel der Aktion ist, während eines dreiwöchigen Zeitraums das Auto stehenzulassen und in Teams möglichst viel Fahrrad zu fahren und Kilometer für die eigene Kommune zu sammeln – auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit.

In Gaggenau sind bisher rund 69.160 Kilometer (Stand Montagnachmittag) zusammengekommen – bei insgesamt 8.599 Fahrten. Das entspricht 2,3 Kilometern pro Einwohner.

Team Goethe-Gymnasium Gaggenau führt die Bestenliste im Landkreis an

Dass Gaggenau derzeit auf Rang eins liegt, ist vor allem auf das Goethe-Gymnasium zurückzuführen. Es befindet sich nicht nur bei den Gaggenauer Teams auf dem ersten Platz, sondern ist auch landkreisweit das Team mit den meisten zurückgelegten Kilometern. Die Schule kommt mit 133 Teilnehmern auf insgesamt 15.714 Kilometer und 2.490 Fahrten.

„Ein solches Zwischenergebnis macht uns natürlich stolz“, sagt Peter Klumpp. Er ist am Goethe-Gymnasium für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Klumpp macht – wie mehr als 20 andere Lehrer – auch beim Stadtradeln mit. Nach eigener Aussage fährt er zwar nicht mit dem Rad zur Schule, aber in seiner Freizeit beispielsweise zur Roten Lache.

Die gefahrenen Kilometer vermerkt er, wie auch die anderen Teilnehmer, in seinem Login-Bereich auf der Webseite des Radfahrwettbewerbs. „Die Aktion macht Spaß.“ Anderen offensichtlich auch: Ein Lehrer, der unter der Woche in Baden-Baden wohne, fahre freitags mit dem Fahrrad zurück zu seinem Wohnort Wiesloch (bei Heidelberg), erzählt Klumpp.

Kleines Team Maisch Optik schneidet in Gaggenau ebenfalls gut ab

Doch der überwiegende Teil der 133 Teilnehmer seien Schüler. Warum schneidet das „Goethe“ so gut ab? In der Schule habe man fleißig Werbung für das Stadtradeln gemacht und zum Mitmachen aufgefordert, so Klumpp. Und das erfolgreich. Einen Erfolg verbucht auch das Team Maisch Optik. Mit nur 23 Teilnehmern hat es bisher knapp 3.000 Kilometer und damit Rang sechs in Gaggenau geschafft: Das entspricht 129 Kilometer pro Kopf – das „Goethe“ kommt im Vergleich auf 118. „Ich fahre privat nicht allzu viel“, sagt eine Teilnehmerin des Teams Maisch Optik. „Aber ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad von Bad Rotenfels zur Arbeit.“

Klumpp zeigt sich derweil optimistisch, dass Gaggenau und auch das Goethe-Gymnasium den ersten Platz im Landkreis bis zum Ende verteidigen können. „Die Chancen stehen gut.“