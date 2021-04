Über die Ostertage hat sich im Gaggenauer Murgpark viel Müll angesammelt. Die Abfalleimer quollen über. Damit das nicht nochmal passiert, will die Stadt für Pfingsten ein Konzept erarbeiten.

Der Kontrast könnte nicht größer sein: Vor dem Rathaus in Gaggenau ist eine schöne bunte Pracht hergerichtet worden, ein sorgfältig zusammengestelltes Blumenarrangement schmückt den Eingang sowie die Rathaustreppen und erfreut das Auge.

Einen Steinwurf weiter sieht es am Ostermontag ziemlich übel aus: In der Grünanlage an der Murg quellen sämtliche Abfalleimer über. Im Murgpark hat sich über die Feiertage der Müll angehäuft.

An Pfingsten soll sich das Szenario nicht wiederholen: Die Stadtverwaltung teilte am Dienstag auf BNN-Nachfrage mit, „dass für das Pfingstwochenende im Mai aktuell eine Konzept erstellt wird, um die ausreichende Abfallentsorgung im Murgpark an den Feiertagen sicherzustellen.“