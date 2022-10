Mehr als zwei Stunden lang hat sich am Montagabend in der Jahnhalle alles um „Die Bewältigung der Energiekrise“ gedreht.

Zu der Informationsveranstaltung rund um die Themen Energiesparen und Energiepreise hatten die Energieagentur Mittelbaden, die Stadtwerke und die Stadt Gaggenau eingeladen.

Sie wollten darüber informieren, was auf die Bürger zukommt und Tipps rund ums Energiesparen zu geben. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: Kanzler Olaf Scholz sprach sein erstes Machtwort und verkündete die Laufzeitverlängerung dreier Atomkraftwerke bis ins nächste Frühjahr hinein. Muss jetzt nicht mehr gespart werden?

Es gibt nach wie vor Gründe zum Energiesparen in Gaggenau

Doch, lautet die deutliche Antwort am Tag nach der Scholz-Verkündung. Kevin Schad von der Energieagentur Mittelbaden betont: „Auch die Laufzeitverlängerung ändert nichts daran, dass wir Wärme einsparen müssen.“

Zwar helfe die AKW-Laufzeitverlängerung, sicherer durch den Winter zu kommen, aber „je weniger Energie wir jetzt verbrauchen, desto weniger müssen wir im neuen Jahr für den nächsten Winter beschaffen“.

Durch die angekündigte Verlängerung der AKW-Laufzeiten wird kein zusätzlicher Strom produziert. Bertram Müller, Stadtwerke Gaggenau

Das unterstreicht auch der Vertriebsleiter der Stadtwerke Gaggenau. „Durch die angekündigte Verlängerung der AKW-Laufzeiten wird kein zusätzlicher Strom produziert, sondern die Produktionsmenge nicht, wie geplant, verknappt“, sagt Bertram Müller.

Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung in Gaggenau greift Anfang 2023

Es bleibt dabei, dass jeder Strom und Erdgas einsparen solle, um „die Versorgungssicherheit in Deutschland positiv zu beeinflussen“. Und die eigenen Kosten zu senken. Denn: Auch wenn am Dienstag die Preise bei den Großhändlern leicht gesunken seien, bleibe abzuwarten, wie die Märkte nach dem endgültigen Beschluss reagierten, so Müller.

„Wir haben ja grundsätzlich auch eine Klimakrise zu bewältigen“, sagt auch die städtische Pressesprecherin Judith Feuerer. Die Stadt werde daher sämtliche Energiesparmaßnahmen wie geplant und bereits kommuniziert umsetzen.

Alltagstipps der Energieagentur Richtig heizen: Normale Heizkörper müssen sauber sein und sollen nicht mit Vorhängen oder Möbeln zugestellt werden. Außerdem sollte vor Beginn der Heizperiode unbedingt jeder Heizkörper entlüftet werden. Die Stufe drei auf dem Thermostat bedeutet eine Zimmertemperatur von 20 Grad Celsius, die Stufen 5 und 6 heizen auf 26 beziehungsweise 28 Grad auf. Teppiche hemmen die Heizleistung von Fußbodenheizungen. Richtig lüften: Hände weg vom gekippten Fenster, sagt Fabienne Körner von der Energieagentur. „Das führt nur zu einem Energieaustausch. Der Luftaustausch ist dagegen minimal.“ Stattdessen sollte das Fenster zwei Mal am Tag für eine Minute komplett geöffnet werden. Wenn Wäsche im Innenraum getrocknet wird, sollte bis zu fünf Mal täglich stoßgelüftet werden. Standby-Modus: Die Energieagentur empfiehlt, Geräte nicht in den Standby-Modus zu versetzen, sondern grundsätzlich vom Netz zu nehmen, wenn sie nicht gebraucht werden. Damit dies nicht einzeln gemacht werden müsse, könnten Mehrfachsteckdosen mit An-Aus-Schalter verwendet werden. „Wir könnten mehrere Kohlekraftwerke abschalten, wenn wir alle Standby-Geräte vom Netz nehmen würden“, sagt Fabienne Körner. Waschen und Putzen: Die meisten Waschmaschinen und Spülmaschinen verfügen über Ökoprogramme. Diese sollten unbedingt genutzt werden. Sie arbeiten mit niedrigeren Temperaturen, laufen dafür aber länger. Ein höherer Verschleiß der Maschinen sei nicht zu befürchten, so Fabienne Körner. Im Gegenteil sei die Nutzung sogar schonender. Auch beim Putzen könne auf heißes Wasser verzichtet werden. „Dass Reinigungsmittel bei kaltem Wasser nicht funktionieren, ist falsch.“ Kochen und Backen: Statt Wasser auf dem Herd zu erhitzen, sollte der Wasserkocher genutzt und nur die passende Menge gekocht werden. Beim Backen empfiehlt die Energieagentur, das Umluftprogramm zu nutzen und nur dann Vorzuheizen, wenn Fleisch oder Fisch gegart werden soll. (Tief-)Kühlschrank: „Je voller er ist, desto besser“, sagt Fabienne Körner. Denn die gekühlten Lebensmittel verstärken die Kühlfunktion, wenn die Tür geöffnet wird und die kalte Luft entweicht. In Gefrierschränken oder -fächern können Lücken mit geknülltem Zeitungspapier aufgefüllt werden, damit weniger Luft runtergekühlt werden muss. hu

Dazu gehört auch die geplante und im Gemeinderat diskutierte Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung, wie Bürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) am Abend erklärte.

Allerdings stehe erst noch eine Überprüfung durch die Polizei und den Badischen Versicherungsverband an, bevor die Anlagen umprogrammiert werden könnten. „Die Nachtabschaltung wird also erst Anfang 2023 greifen“, so der Bürgermeister.

Energieagentur Mittelbaden sieht viel Einsparpotential bei den Menschen zuhause

Bereits jetzt und mit wenigen Mitteln können die Menschen bei sich zu Hause viel erreichen. Das war die Botschaft von Fabienne Körner. Die Leiterin der Energieagentur Mittelbaden stellte neben den gesetzlich vorgeschriebenen kurz- und mittelfristigen Maßnahmen (EnSikuMaV und EnSimiMaV) vor allem praktische Tipps für den Alltag vor.

„Ich habe definitiv was mitgenommen“, sagt am Ende Michael Unkrig. Der Rotenfelser hat sich bereits kritisch mit seinem persönlichen Energieverbrauch auseinandergesetzt und sich sogar ein Messgerät gekauft.

Seitdem kocht er sein warmes Wasser mit dem Wasserkocher und nicht mehr auf dem Herd. Einen Tipp hat er am Abend aber nicht gehört und schreibt ihn nun auf einen der bereitliegenden Zettel als Idee für die Stadt: „Kellerfenster dämmen mit Gewächshausfolie“ steht darauf. Auf einem anderen hat die achtjährige Sonja geschrieben: „Kuscheldecken für Schüler“.

„Was die damit machen, überlasse ich der Stadt“, sagt Unkrig lächelnd, während Bürgermeister Pfeiffer ihm interessiert über die Schulter schaut. „Mal sehen“, sagt der. Aber Kuscheldecken für alle Schüler werde es wohl eher nicht geben, bedauert Pfeiffer. „Die müssen die Kinder von zuhause mitbringen.“