Für Aufsehen in Ottenau sorgte ein Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Josef-Vogt-Straße.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Donnerstag gegen 19 Uhr auch in der Josef-Vogt-Straße im Einsatz. Der Einsatz sorgte für Aufsehen. Es gab Mutmaßungen, dieser Einsatz könnte in Zusammenhang stehen mit einer erfolglosen Personensuche am Donnerstag in der Wilhelm-Busch-Straße in Ottenau und anschließend im Raum Weisenbach. Laut Feuerwehr Gaggenau gibt es aber keinen Zusammenhang.

Zu dem Einsatz in der Josef-Vogt-Straße war die Drehleiter aus Gaggenau mit den Abteilungen Hörden und Ottenau um 18.37 Uhr alarmiert worden. Es galt, eine hilflose Person in einer Wohnung zu retten. „Mit der Drehleiter konnte ein Fenster im Obergeschoss geöffnet werden. Die Person wurde vom Rettungsdienst weiter versorgt“, informiert die Freiwillige Feuerwehrabteilung Gaggenau.

Drehleiter aus Gaggenau häufig im Einsatz

Laut Feuerwehrsprecher Michael Bracht wird die Drehleiter bei Notfällen dieser Art häufig alarmiert: Damit die Rettungskräfte je nach Lage schnell durch ein Fenster in eine Wohnung eindringen können und nicht über das Treppenhaus und anschließend eine schwere Wohnungstür öffnen müssen.