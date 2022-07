Jede Menge Kultur gab beim Platzkonzert des Musikvereins Ottenau. Auch das Late Night Shopping in Gaggenau wird gut angenommen. Es schien, als hätten die Menschen in Gaggenau auf solche Veranstaltungen geradezu gewartet.

Eigentlich hätte sich der Musikverein Ottenau bereits vor zwei Jahren bei einem Platzkonzert auf dem Gaggenauer Marktplatz präsentieren sollen. Doch dann kam Corona, so dass die Veranstaltung zwei Mal verschoben wurde. Aber nun war es bei herrlichem Sommerwetter endlich soweit. Neben dem Musikverein präsentierten sich rund ein Dutzend weitere Vereine auf Ottenau vor hunderten Besuchern.

„Die Resonanz ist super, wir sind hochzufrieden“, berichtet der Vorsitzende der Ottenauer Vereinsgemeinschaft (OVG), Klaus-Dieter Kneisch, am frühen Abend im Gespräch mit der Redaktion. Sein Blick schweift über den Marktplatz, wo alle Bierbänke mit entspannten Menschen besetzt sind: „Die Leute wollen endlich wieder raus und etwas erleben: Auf einen solche Abend haben wir alle so lange gewartet“, so Kneisch.

Er freut sich, dass sich mehr als die Hälfte der Ottenauer Vereine und Institutionen am Aktionsabend in der Innenstadt beteiligen. Den Auftakt macht am späten Nachmittag der Fanfarenzug und die Inkluba-Band der Lebenshilfe, die musikalisch einen weiten Bogen von Hits aus den 1980er Jahren bis hin zur Gegenwart präsentiert.

Die einzelnen Bandmitglieder sind mit ebenso großem Spaß dabei wie die Besucher auf dem Marktplatz. Einige Meter weiter, beim Josef-Treff, begeistert die Rope-Skipping-Gruppe des Sportvereins mit einer Aufführung, während das Rote Kreuz und der Schachclub ihr Angebot den ganzen Abend über vorstellen.

Wer will lässt sich die Grundregeln im Schach erklären oder übt an einer Puppe des Roten Kreuzes die stabile Seitenlage. „Das Angebot ist toll: Es ist schön zu sehen, dass so viele Menschen gekommen sind“, fühlen sich nicht nur Renate und Holger Müller auf dem Marktplatz wohl. Hier bewirten die verschiedenen Ottenauer Vereine. So wie der Obst- und Gartenbauverein, bei dem es unter anderem Most und Speckbrot gibt.

Buntes Programm von Tanz bis Musik vor dem Gaggenauer Rathaus

Vor dem Rathaus machen sich derweil die beiden Tanzgruppen „Dance Revolution“ und die Garde des Ottenauer Carneval Club (OCC) für ihre Auftritte bereit.

Die Besucher klatschen mit und freuen sich an gelungenen Tanzdarbietungen, in die auch einige Seilsprungelemente eingebaut sind. Unter der Leitung von Matthias Hürst präsentiert der Musikverein sein Platzkonzert, während die Sängervereinigung mit dem Intaktchor und den Saubergspatzen den vergnüglichen Abend unter freiem Himmel beschließt.

Parallel zum bunten Programm auf dem Markplatz haben viele Gaggenauer Einzelhändler in der Innenstadt an diesem Freitag bei einem „Late Night Shopping“ bis 21 Uhr geöffnet.

Die Resonanz der Besucher ist gut, wie Melitta Strack, Vorstand der Werbegemeinschaft „Lebendiges Gaggenau“, berichtet: „Die Kundenfrequenz ist deutlich höher als an anderen Wochentagen“, freut sie sich.

Gastronomen in Gaggenau freuen sich über belebte Innenstadt

Auch die Restaurant- und Eiscafébetreibern in der Innenstadt sind zufrieden. Die Sitzgelegenheiten im Außenbereich werden bei angenehmen Temperaturen gut frequentiert und wer gerade keinen Sitzplatz bekommt, der nimmt sich eben ein Eis auf die Hand mit.

So wie Ramona Seiser und ihre Familie: „Wir finden es super, dass in der Innenstadt heute Abend so viel los ist“, berichtet sie. Dass das Konzept des „Late Night Shopping“ in Kombination mit einer Veranstaltung in der Innenstadt aufgeht, weiß auch Melitta Strack. Sie freut sich, dass bereits in zwei Wochen die zweite Auflage eines langen Einkaufsabends in Gaggenau auf dem Programm steht. Am 15. Juli präsentieren sich dazu unter dem Motto „Live & Local“ junge Bands auf dem Gaggenauer Markplatz.