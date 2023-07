Unbekannter Fahrer touchiert Auto in Gaggenau und flüchtet

Ein junger Mann hat am Dienstagnachmittag das Auto einer 67-Jährigen in Gaggenau gestreift und ist weitergefahren. Der Schaden liegt bei 6.000 Euro.

Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr am Kreisverkehr in der Max-Roth-Straße in Gaggenau ereignet. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 67-jährige Skoda-Fahrerin den rechten Fahrstreifen, als sich von hinten ein Auto nährte und sie touchierte. Der Fahrer und seine zwei Beifahrer flüchteten von der Unfallstelle.

Der Unfallverursacher hat am Skoda einen Schaden von rund 6.000 Euro angerichtet. Bei dem geflüchteten Fahrer soll es sich um eine männliche Person im Alter von 17 bis 20 Jahren handeln. Der Mann soll mittelgroß sein, schwarze Kleidung und eine schwarze Basecap getragen haben. Bei dem gesuchten Auto soll es sich um einen roten neuen Kleinwagen mit Straubinger Kennzeichen handeln. Das Auto müsste an der linken Fahrzeugseite, insbesondere am linken Kotflügel, beschädigt sein.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen oder mögliche Beteiligte, sich unter der Telefonnummer (0 72 25) 9 88 70 zu melden.