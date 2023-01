Was steht im Kulturbereich 2023 in Gaggenau an? Zumindest das erste Halbjahr ist mit vielen Terminen bestückt. Im Oktober gibt es außerdem ein vielversprechendes Konzert für Kinder.

Der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett? Darüber lässt sich im Einzelfall streiten. Sicher ist jedoch: Auf der klag-Bühne in Gaggenau gibt es 2023 erwartungsgemäß reichlich von beidem. Aber auch abseits der beliebten Kleinkunst-Bühne steht bereits so mancher Termin fest.

Ein Blick ins klag-Programm verrät: Das erste Halbjahr ist gut gefüllt. Mit Katie Freudenschuss am 4. Februar, Helene Bockhorst am 10. Februar und Lisa Feller am 20. April stehen drei vielversprechende Entertainerinnen aus dem Bereich Comedy und Kabarett auf der Bühne.

Zahlreiche Unterhaltungsformen auf einer Bühne

Anne Folger ergänzt das Ganze noch um ein weiteres Element. Klavier-Kabarett bietet sie dem Publikum am 17. März auf der klag-Bühne. „Fußnoten sind keine Reflexzonen“ nennt sich das Programm der Förderpreisträgerin des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg.

Und wo ist der Unterschied zum Satiriker? Wer das herausfinden will, schaut am 25. Mai bei Patrick Salmen vorbei. Er nennt sich selbst Satiriker, Autor und Vorleser. „Im Regenbogen der guten Laune bin ich das Beige“ heißt seine Live-Leseshow.

Humorvoll präsentieren sich auch Stand-up-Comedian Michael Eller am 25. März mit „Gefährlich ehrlich“ und der Kabarettist Ulli Boettcher am 22. April mit seinem neuen Programm „Auszeit“. Michael Krebs kündigt einen Besuch der klag-Bühne am 3. März an. „Krachend schöne Piano-Songs mit Texten auf die Zwölf“ darf erwartet werden.

Zwei Termine im November stehen bereits fest

Mit Spannung darf das Programm des zweiten Halbjahres erwartet werden. Bisher sind nur zwei Comedy-Termine auf der klag-Bühne bekannt. Am 4. November rollt Tan Caglar auf die Bühne. Der Deutschtürke ist Rollstuhlfahrer. Sein Soloprogramm „Geht nicht, gibt’s nicht!“ verbindet sein Handicap mit Inklusion und Witz.

Noch ein wenig gedulden müssen sich die Gaggenauer für Live-Comedy mit Johannes Flöck. Am 18. November steht er auf der Bühne. „Die meisten unter uns kommen doch heute vor lauter Yoga gar nicht mehr zum Entspannen“, meint Flöck. Genau da setzt sein Programm „Entschleunigung aber zack, zack!“ an.

Klag ohne Musik gibt es in diesem Jahr selbstverständlich nicht. Eines der Konzerte liefert Ezio am 17. Mai. Das Duo, bestehend aus Singer und Songwriter Ezio Lunedei und Freund Mark „Booga“ Fowell an der Gitarre, hat sich bereits einen Ruf als „energiereiche und mitreißende Band“ erarbeitet.

Nicht nur auf der klag-Bühne ist etwas los

Nicht nur die klag-Bühne wird bespielt. In der St. Laurentius Kirche in Bad Rotenfels erklingen „Perlen der Kammermusik“. Das Ensemble trioLog, bestehend aus Gunter Teuffel, Tatjana Ruhland und Veronika Ponzer ist am 21. Mai zu Gast.

Zu hören ist die „eher seltene“ Kombination aus Viola, Flöte und Harfe. Die Karten sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Bücherwurm erhältlich oder an der Abendkasse.

Noch nicht im Veranstaltungskalender der Stadt vermerkt, aber dennoch spruchreif ist ein Event der noch jungen Veranstaltungsreihe Kulturrausch für Kids. Am 15. Oktober kommen Gogol und Mäx in die Jahnhalle, erklärt eine Mitarbeiterin des städtischen Kulturbüros. „Ein Erlebniskonzert“, wie sie das musikalisch-akrobatische Duo aus Christoph Schelb alias Gogol und Max-Albert Müller alias Mäx beschreibt.

Letzte Chance für ein Tikibar-Konzert

Einen Schlussstrich zieht in diesem Jahr die Band Tikibar aus dem Murgtal. Die Latin Rock’n’Roll Band gibt am 11. März noch ein Abschiedskonzert auf der klag-Bühne.

Wer Glück hat, bekommt noch Restkarten. Offiziell ist die Veranstaltung bereits ausverkauft. Eine letzte Chance auf den Sound der sechsköpfigen Gruppe besteht allerdings am 12. Mai auf dem Maimarkt beim „Weinkischdl“.