Verwirrung um Beschilderung

Radler bleiben in der Gaggenauer Fußgängerzone nur geduldet

Ja, was denn nun? Darf man jetzt in der Gaggeneuer Fußgängerzone radeln oder nicht? Das will Grünen-Stadtrat Wolfgang Nießen wissen. Eigentlich sollte Radeln möglich sein. Die Stadt will jetzt aber doch nicht mitziehen. Woher der Sinneswandel kommt.