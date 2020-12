Zu einer frontalen Kollision zwischen einem Kleintransporter und einem Motorradfahrer ist es am Dienstag in Gaggenau gekommen. Der 48-jähriger Motorrollerfahrer musste nach dem Unfall schwer verletzt in ein Klinikum eingeliefert werden, teilt die Polizei mit.

Der 19-jährige mutmaßliche Unfallverursacher fuhr gegen 18.15 Uhr auf der Berliner Straße mit seinem Kleintransporter. Beim Abbiegen auf die B 462 in Richtung Rastatt missachtete er wohl die Vorfahrt des entgegenkommenden Motorrollers. Die Fahrzeuge kollidierten frontal, der Rollerfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden ermitteln nun das genauere Unfallgeschehen. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 2.000 Euro.