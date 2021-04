Gaggenau sucht jetzt einen gemeinsamen „Bäderchef“

Das Thermalbad Rotherma, das Hallenbad Murgana und das künftige Waldseebad werden organisatorisch und personell zusammengefasst. Dies gab die Stadtverwaltung am Montagnachmittag bekannt und verweist auch auf einen Beschluss des Aufsichtsrats der Kurgesellschaft Bad Rotenfels für das Rotherma von vergangener Woche.

Grund für die organisatorische Neuordnung ist laut Rathaus neben der Fertigstellung des Waldseebades, dass Rotherma-Geschäftsführer Wolfram Zahnen zum Ende des Jahres 2021 in Ruhestand geht. Ebenso beginnt für den Bäder-Verantwortlichen Manfred Schnaible von der Stadtverwaltung der Ruhestand bereits im August dieses Jahres. Künftig sollen also alle drei Bäder von einem gemeinsamen „Bäderchef“ geleitet werden. Eventuell beginnt die neue Leitung bereits im Oktober.

Laut Stadtverwaltung sollen aber die Trägerschaften der drei Bäder davon unberührt bleiben – und die sind bekanntlich unterschiedlich. Dies bedeutet, dass das Waldseebad weiterhin unmittelbar in der Trägerschaft der Stadt Gaggenau verbleibt, das Murgana bleibt bei den Stadtwerken Gaggenau und das Rotherma in der Regie der Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH, die wiederum eine 100prozentige Tochter der Stadtwerke ist.

Rotherma machte 2019 626.000 Euro Verlust

Die Regelung gilt als vorteilhaft, weil die jährlichen Verluste von Murgana und Rotherma in die Bilanz der Stadtwerke eingehen, die dort mit den Gewinnen aus dem Verkauf von Gas, Strom und Wasser verrechnet werden dürfen – was unter dem Strich steuerlich von Vorteil ist. So betrug der im Dezember 2020 vom Gemeinderat offiziell festgestellte Jahresverlust des Rotherma für das Jahr 2019 626.000 Euro, er wurde von den Stadtwerken übernommen.

Organisatorisch soll mit Blick auf die drei Bäder aber künftig alles in einer Hand liegen, um Synergieeffekte beispielsweise beim Personaleinsatz noch besser nutzen zu können, so die Mitteilung aus dem Gaggenauer Rathaus.

Schon bald solle die neue Stelle ausgeschrieben und idealerweise bereits im Oktober diesen Jahres neu besetzt werden, sodass es einen guten Übergang samt Einarbeitung geben kann, erklärt die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung weiter. Den „Austausch“ von Personal, etwa beim Waldseebad oder dem Hallenbad, hat es aber auch schon früher gegeben.

Rotherma-Chef Wolfram Zahnen tritt ab

Rotherma-Chef Wolfram Zahnen will, so heißt es weiter in der Mitteilung, auch aus familiären Gründen im kommenden Jahr in einen neuen Lebensabschnitt starten und „das Leben ohne Verpflichtungen genießen“.

Im Juli sind es 25 Jahre, die er als alleiniger Geschäftsführer das Thermal- und Mineralbad leitet, zuvor war er bereits zehn Jahre als zweiter Geschäftsführer tätig. Der 63-jährige hatte Anfang der 1970er Jahre seine Ausbildung bei der Stadt Gaggenau absolviert und bereits 1982 die Verantwortung als Personalleiter bei der Kurgesellschaft übernommen.

In der Mitteilung werden die großen Verdienste von Zahnen herausgestellt: „Über ein Vierteljahrhundert ist das Rotherma untrennbar mit seinem Namen verbunden. Er führte das traditionsreiche Heilbad in die Zukunft und entwickelte das Bad zu einer Oase der Entspannung. Der Ausbau der Park- und Felsensauna oder zuletzt der Umbau für ein neues Therapiebecken zählen zu seinen großen Projekten.“

Aktuell darf wegen der Corona-Bestimmungen kein Bad geöffnet werden, eine konkrete Öffnungsperspektive gibt es nach wie vor nicht.