Gaggenau: Unbekannter kollidiert mit geparktem Auto und flüchtet

Eine unbekannte Person ist am Dienstagmorgen in der Brahmsstraße in Gaggenau mit einem geparkten Auto kollidiert. Der Unfallverursacher flüchtete abschließend vom Unfallort.

Eine unbekannte Person mit einem roten Sprinter hat am Dienstagmorgen gegen 10.30 in der Brahmsstraße in Gaggenau einen Unfall verursacht.

Nach Angaben der Polizei kollidierte die Person mit einem neben der Fahrbahn abgestellten Auto. An dem geparkten Auto entstanden dabei Schäden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von circa 3.000 Euro.

Der rote Transporter flüchtete anschließend vom Unfallort.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (0 72 25) 9 88 70 zu melden.