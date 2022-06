Qual der Wahl für Murgtäler

Gaggenau und Gernsbach feiern gleichzeitig zwei Feste am selben Termin

Eigentlich gehen sich Gaggenau und Gernsbach bei ihren großen Festen aus dem Weg – doch in diesem Jahr, in dem endlich wieder gefeiert werden kann, klappt das nicht. Wir klären, was hinter den Terminüberschneidungen steckt.