Autofahrer fährt an ein parkendes Auto in Gaggenau und setzt Fahrt fort

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Mittwochmittag in der Landstraße in Gaggenau gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr.

Eine Autofahrerin parkte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in der im Stadtteil Hörden gelegenen Landstraße. Kurz danach konnte sie beobachten, wie ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug ihr parkendes Auto streifte. Anschließend fuhr der Autofahrer auf der Landstraße in Richtung Gaggenau weiter. Die Autofahrerin erkannte am Fluchtfahrzeug ein Kennzeichen aus Rastatt.

Zeugen können den Autofahrer beschreiben

Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem Unfallverursacher um einen etwa 60-jährigen Mann. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise.