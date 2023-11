Unfallverursacher in Gaggenau hinterlegt falsche Nummer

Ein unbekannter Unfallverursacher soll nach einem Unfall am Mittwochvormittag falsche Daten hinterlegt haben. Laut Auskunft sei die Rufnummer nicht vergeben.

Ein unbekannter Unfallverursacher soll nach einem Unfall am Mittwochvormittag zwischen 10.50 Uhr und 12.20 Uhr an einem Friedhofsparkplatz in der Michelbacher Straße falsche Daten hinterlegt haben.

Hinterlegte Nummer scheinbar nicht vergeben

Wie die Polizei mitteilte, soll der Unbekannte die rechte Stoßstange eines schwarzen Nissan touchiert haben. Die Besitzerin des Wagens war zum Unfallzeitpunkt nicht vor Ort, fand jedoch einen an ihrem Fahrzeug angebrachten Zettel mit einer Telefonnummer. Versuche, die Nummer zu erreichen, scheiterten, da die Rufnummer laut Auskunft nicht vergeben sein soll.

Am Wagen der 65-jährigen Frau entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.