IG Metall

Warum die Geschäftsstelle Gaggenau in ganz Baden-Württemberg ein Vorbild ist

Nadine Boguslawski ist seit Oktober 2023 Hauptkassiererin der IG Metall. Am 1. Mai spricht sie auf der Kundgebung in Gaggenau. Was sie mit der Stadt Gaggenau verbindet und wofür sie sich einsetzt, verrät sie im BNN-Interview.