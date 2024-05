Zweitägiges Musik-Festival

Gaggenau wird Anfang Juni zum ersten Mal zur „Blues-City“

Am 7. und 8. Juni findet das erste Gaggenauer Blues-Festival statt. An zwei Abenden steht eine Mischung aus regionalen und überregionalen Bands auf der klag-Bühne. Auch in der Innenstadt soll es Programm geben.