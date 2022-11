Budenzauber am Rathaus

Gaggenauer Adventsmarkt zieht die ersten Besucher schon vor der Eröffnung an

Es fühlt sich an, wie vor Corona: Am Freitagabend hat der Gaggenauer Adventsmarkt offiziell geöffnet. Erste Besucher waren schon am Nachmittag im Budendorf unterwegs.