Verlorene Gebisse werden kaum abgeholt

Gaggenauer Fundbüro setzt auf Online-Verkauf statt Versteigerungen

Das Gaggenauer Fundbüro bietet keine Versteigerungen mehr in der Jahnhalle an. Stattdessen verkauft das Bürgerbüro Fundsachen, deren Eigentümer nicht gefunden werden kann, künftig online. So funktioniert das neue Angebot.