Am letzten Septemberwochenende lädt die Gaggenauer Herbstmesse zu Spaß und Ablenkung ein. Los geht es am Freitag um 16 Uhr auf dem Annemasse-Platz.

Der Sommer ist noch gar nicht vorbei und schon laufen in Gaggenau auch die Vorbereitungen zur diesjährigen Herbstmesse am letzten Septemberwochenende. Neben rasanten Fahrten im Karussell oder im Autoscooter laden Krämerbuden und zum Stöbern und Verweilen ein, teilte die Stadtverwaltung mit.

Beim traditionellen Herbstmessenwochenende mit dem Auftakt am Freitag, 23. September, erwartet die Besucher neben den Fahrgeschäften auf dem Annemasse-Platz ab 16 Uhr in diesem Herbst wieder ein breitgefächertes Angebot mit dem Krämermarkt von Samstag, 24. September, bis zum Montag, 26. September.

Feuerwerk ist für Sonntagabend geplant

Zwischen 17.30 und 18 Uhr laden die Fahrgeschäfte zudem zu Freifahrten ein. Auch die Vereine und Gastronomen starten am Freitagnachmittag in das Herbstwochenende. Am verkaufsoffenen Sonntag, 25. September, laden dann noch die Einzelhändler zum Stöbern und Einkaufen von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt ein.

Der offizielle Startschuss für die Herbstmesse fällt am Samstag, 24. September, um 14 Uhr, mit Oberbürgermeister Christof Florus und Bürgermeister Michael Pfeiffer. Beide werden die Eröffnung vornehmen und in gewohnter Weise im Annemassepark von der Drehleiter aus Freifahrtchips für die einzelnen Fahrgeschäfte in die wartende Menge werfen.

Für die ganz kleinen Besucher wird wieder ein gesonderter Bereich zum Fangen der Fahrchips aufgebaut. Am Sonntagabend, 25. September können sich die Besucher um 20.30 Uhr auf ein ganz exklusives Erlebnisfeuerwerk freuen.

Verein KINDgenau Gaggenau ist mit Musik dabei

Auch der traditionelle Krämermarkt im Marktbereich Jahnstraße/Eckener Straße startet am Samstag, 25. September. Zahlreiche Marktkaufleute haben ihre Teilnahme zugesagt und werden mit einem umfangreichen Angebot an Lebensmittel, Textilien, Lederwaren, Kurz- und Haushaltwaren und Strickwaren auf dem Krämermarkt zu Gast sein. Darunter sind auch viele Stammbeschicker, die schon seit vielen Jahr nach Gaggenau kommen.

Bei den Vereinen sorgen dieses Jahr für das leibliche Wohl der Fanfarenzug GroKaGe Gaggenau, die Harmonika-Vereinigung Gaggenau zusammen mit der Deutschen Lebens-Rettungs-GesellschaftOrtsgruppe Gaggenau, der Freiwilligen Feuerwehr Gaggenau und der Reservistenkameradschaft Gaggenau in Kooperation mit dem TV Sulzbach.

Der Verein KINDgenau Gaggenau hat neben Getränken auch wieder musikalische Begleitung im Gepäck. Neu dabei sind der Soziale Kraftsportverein Gaggenau mit einem Bierwagen und Braz Gang (Nachfolger des Fördervereins der Stadtkapelle Gaggenau, die Flammkuchen satt anbieten.

Krämermarkt mit Mandeln, Zuckerwatte und Crepes

Weitere kulinarische Leckerbissen gibt es von Zinks Weinkischdl. Ergänzend dazu gibt es Streetfood, türkische Spezialitäten und Heißes vom Grill. Selbstverständlich dürfen die süßen Leckereien nicht fehlen.

Für die Schleckermäuler gibt es neben den Fahrgeschäften und rund um den Krämermarkt alles, was das Herz begehrt, angefangen bei Krachmandeln, über Zuckerwatte bis hin zu feinen Crepes.