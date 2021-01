Trojaner und Co sind ohne die nötige Ausrüstung meist gar nicht zu erkennen. Erst wenn es zu spät ist, gibt der Angreifer sich zu erkennen. Professionelle Systeme zur Früherkennung kosten sehr viel Geld. Ein kleineres Unternehmen kann sich so etwas gar nicht leisten, geschweige denn richtig bedienen. Die Mitarbeiter-Schulung ist da wesentlich wichtiger. Grundsätzliche sollte man nicht überall draufklicken. Der Klassiker ist der Mailanhang. Wenn da zum Beispiel steht „Sie haben gewonnen“, wissen mittlerweile 80 Prozent der Leute, dass man da nicht draufklicken sollte. Es gibt aber Maschen, die wesentlich ausgereifter sind. Teils wird der Absender gefälscht. Das heißt, man erhält eine Mail, die auf den ersten Blick von einem Arbeitskollegen stammt. Dann sollte man zweimal überlegen, ob es vorher überhaupt ein Gespräch zu dem Thema in der Mail gegeben hat. Chefs müssen ihre Angestellten auch dafür sensibilisieren, bei so etwas genauer hinzuschauen. Die Folgen können sonst fatal sein.