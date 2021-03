Michael Meurers, Geschäftsführer des Gaggenauer City-Kaufhauses, spricht von Enteignung, wenn er über die Zwangsschließung seines Hauses in Corona-Zeiten zu sprechen kommt.

Dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch zum Thema Corona blickt der Gaggenauer Einzelhandel mit Hochspannung entgegen. Werden die ersehnten Öffnungsperspektiven verkündet? Der Geschäftsführer des Gaggenauer City-Kaufhauses spricht im Vorfeld deutliche Worte. „Die aktuelle Situation ist mehr als angespannt. Es ist 12 Uhr.“

Michael Meurers redet gegenüber den BNN sogar von Enteignung, wenn er auf die wegen der Corona-Krise angeordnete Schließung des Kaufhauses zu sprechen kommt – auch wenn es im juristischen Sinne keine Enteignung ist. Zudem sei die Antragstellung für die staatlichen Hilfen viel zu kompliziert, kritisiert Meurers.

Es geht um knapp 60 Arbeitsplätze und um die Zukunft der Gaggenauer Innenstadt. Im Frühjahr vergangenen Jahres trat das City-Kaufhaus in ein Insolvenzverfahren in Eigenregie ein, dieses konnte zum Jahresende 2020 erfolgreich im Sinne einer Weiterführung des Betriebs abgeschlossen werden. Auch die Mitarbeiter, seit langen Wochen mehrheitlich in Kurzarbeit, sehen dem Bund-Länder-Austausch mit bangem Blick entgegen.