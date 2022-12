Über 2.000 einzelne Veranstaltungen, 37 Ferienspaßprogramme, zehn Mal Fun in der Fabrik, sieben Kurparkfeste, unzählige weitere Termine. Lässt sich dieses Berufsleben in wenigen Punkten zusammenfassen? Die BNN-Redaktion und Heidrun Haendle haben es versucht: Ihre fünf Veranstaltungs-Glanzlichter:

Fun in der Fabrik in Kooperation mit dem Benzwerk. Premiere war 1997 mit Dieter Thomas Kuhn und Randy Crawford. Später dann mit Joe Cocker oder Pur.

Jazz Cooks in den späten 90ern bis 2001 in der Schulungsküche der Gaggenau-Werke mit Größen wie Till Brönner, Charly Mariono, Dieter Ilg.

Besondere Abende in der klag-Bühne, zum Beispiel mit Bülent Ceylan, Die Feisten, Etta Scollo, Dieter Hildebrandt, Georg Schramm oder der Verleihung des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg.

Die City-Sausen im Rahmen des Gaggenauer Ferienspaßes.

Das Kurparkfest: „Das wurde zum internationalen Straßentheaterfestival, unser kleines Tête-à-Tête in Gaggenau.“

l Was war am aufregendsten?

Das war 2002, als der damalige Bürgermeister von Palermo und Mafia-Jäger Lelolca Orlanda, im Bürgersaal über seine Arbeit berichtete – unter schwerem Polizeischutz im Bürgersaal.

l Was war das größte Ärgernis?

Dass es seit Jahren kein Stadthotel in Gaggenau mehr gibt und die Künstler in Nachbarstädten übernachten müssen.

l Was denkt sie über das Netzwerken?

Ihre „Task Force“ im Kulturbüro ist stolz auf das große Netzwerk in Gaggenau und in der Region: Partner sind Vereine und Initiativen, Künstler, Unternehmen, Kulturring, Merkur-Filmcenter, Museen, Schloss Rotenfels, Kirche und Bürger.

l Wo sieht sie die Herausforderungen für den Kulturbetrieb?

Es gelte, junge Menschen für Kultur zu begeistern: „Dafür braucht es neue Wege und Freiräume.“