Große Nachfrage

Gaggenauer Metzgerei erweitert Angebot an Wurstautomaten

Wurstkonserven, Teigwaren, Getränke - und sogar Fertiggerichte: Das gibt es am Automaten der Metzgerfamilie Lust in Michelbach. Die Nachfrage ist so groß, dass nun ein weiterer Automat hinzukam.