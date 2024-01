Gaggenauer Narren nehmen Abschied von der Flößerhalle

Hotels in Gernsbach und in Gaggenau und OB-Wahl. Kein Thema war zu schwer oder zu brisant. D’Flößer hielten dem Publikum in der Flößerhalle stets den Narrenspiegel vor.

Wenn nach der dritten Damen- und Herrensitzung in der Hördener Flößerhalle der letzte Vorhang fällt, werden D’Flößer wahrscheinlich mit Wehmut an die zurückliegenden 50 Jahre denken. Mit ihrem letzten Auftritt am 14. Januar endet die aktive Zeit der Gruppe. Ihre Lieder und Liedtexte werden den Fastnachtern fehlen.

Stimmgewaltig segelten D‘Flößer in der Vergangenheit über Weltmeere oder wandelten auf den Spuren der Blues Brothers. Im Gepäck Lieder zum Nachdenken, zum Schmunzeln und in jedem Fall stimmgewaltig. Ihnen gelang es immer ein rhythmisch klatschendes Publikum von den Stühlen zu holen. Damit soll jetzt Schluss sein? Die Antwort ist eindeutig und lautet: Ja!

Narren sind im Rentenalter

Einer der Gründe ist nicht nur das Alter der Gruppe, sondern auch das der Mitglieder. Zwei der Mitglieder der ersten Stunde, Gerd Knapp und Gerhard Stößer haben ihren Renten-Eintritt bereits weit hinter sich gelassen. Zudem wohnt Ersterer nicht mehr in Hörden und muss einen langen Anfahrtsweg zu den Proben auf sich nehmen. Ebenso sind fünf Jahrzehnte eine runde Zahl und der richtige Zeitpunkt, sich von der Bühne in der Flößerhalle und den Auftritten bei den Damen- und Herrensitzungen zu verabschieden, meint Volker Merkle, einer von den jüngeren Semestern der Sängerschar.

Doch Trauer über das Unvermeidliche will die heitere Runde gekommen, um an diesem Abend zu proben, nicht aufkommen lassen, dafür hatten sie und haben noch viel zu viel Spaß am Singen und auf den Fasnachtsbühnen in Hörden. Die Mehrzahl ist dabei ganz bewusst gewählt. Denn bis zum Bau der Flößerhalle veranstaltete die Narrenzunft Hörden ihre Damen- und Herrensitzungen im Saal der legendären Fastnachtshochburg „Ochsen“ im Obergeschoss über der Gaststätte.

Junge Gesichter gibt es nur auf den Fotos

Junge Gesichter blicken dem Betrachter aus den Bildern entgegen. Doch die Bühnenkleidung war schon fast die gleiche: Schwarze Hosen, schwarze Westen, weiße Hemden und Schals. Später wechselte die Gruppe von normalen Hüten aus Wollfilz zu Strohhüten. Auch die Instrumentierung wurde ausgebaut. Moderne digitale Standards hielten Einzug. Der Probenraum legt Zeugnis ab von dieser Entwicklung.

Ein Flößer zu sein, gibt man nicht einfach so an der Garderobe ab. Manfred Mayer

Mitgleid der Flößer

Im Ochsen-Saal ging es während der Sitzungen eng zu. Das Sitzungspublikum kam ihren Fastnachtsstars sehr nahe. Auch engagierte die Narrenzunft zu jenen Zeitpunkten gerne Künstler über eine Agentur. Bis eines Tages der Kassierer der Narrenvereinigung Richard Dräs Überlegungen anstellte und sich der Meinung zeigte, wir können das selber.

„Mich hat man auf dem Sportplatz angesprochen, ob ich nicht Interesse daran habe, bei einer Musikgruppe mitzumachen“, erinnert sich schmunzelnd Knapp. „Die einzigen Begleitinstrumente waren für uns Gitarre sowie Akkordeon“, fügen Stößer und Knapp ergänzend hinzu. Auch waren es zunächst nur sechs Flößer. „Die Wirtin von der Lahn“, getextet auf „Die Flößer vom Hörtelstein“, wurde nach Gründung in den kommenden drei Jahren zur Erkennungsmelodie.

Immer wichtig war den sieben Sängern der lokale Bezug ihrer Texte. Das Jahr wurde reflektiert, Themen glossiert und auf den musikalischen Punkt gebracht. Grenzen des Humors setzten sie oberhalb der Gürtellinie. „Das war uns immer wichtig“, betonen nahezu alle Flößer gleichzeitig. „Unser Ziel war nie die Bloßstellung von Personen oder Gruppen, sondern Satire, Heiteres und Lachen.“

Natürlich hatten D’Flößer in den vergangenen fünf Jahrzehnten auch Rückschläge zu verkraften. Der Tod hinterließ Lücken in den Flößer-Reihen. „Doch wir hatten Glück und gute Leute kamen hinzu, sonst hätten wir nicht, solange durchgehalten“, wird erzählt. Außerdem habe man sich schon Gedanken über den Fortbestand d’ Flößer gemacht. Doch die meisten der Angesprochenen zeigten wenig Neigung, die Tradition weiterzuführen.

Die Chemie stimmt bei den Narren

An der gegenseitigen Sympathie der Gruppenmitglieder kann es nicht gelegen haben. „Für uns Flößer war es immer wesentlich, dass die Chemie stimmt“, betont Volker Merkle und weiter: Es sei eben schwer, jemanden zu finden, der Spontanität und Witz mitträgt.

Insofern verwundert es nicht, dass die Runde auch außerhalb der Narretei ihren Spaß hat und gerne die Freizeit miteinander verbringt, gemeinsame Ausflüge oder Städtereisen unternimmt. In die Kompetenz der Karnevalisten fiel zudem 22 Jahre lang das Stellen des Narrenbaums. Die lokale Berühmtheit unterstreicht in der Zwischenzeit der gegründete Flößer-Fan-Club.

Wenn der Herbst naht, wird es ernst. Die Flößer ziehen sich für drei Tage und einen Gedankenaustausch auf eine Hütte zurück. Themen sind zu selektieren und weiter auszuarbeiten, bevor mit den Proben begonnen wird. Die Liedtexte der vergangenen fünf Jahrzehnte füllen sechs Ordner.

In wenigen Tagen heißt es für Martin Peikart, Guido Zehnle, Volker Merkle, Josef „Josh“ Scherl, Manfred Mayer, Gerd Knapp, Manfred Gerhard und Gerhard Stößer Abschied vom Publikum zu nehmen. Nach eigener Aussage mit einem Programm voller Kracher. Vorbereitet wurde zudem ein Abschiedslied mit dem Titel „Jedes Jahr ein Abenteuer“. Dass das Singen des letzten Liedes schwerfallen wird, da ist sich Mayer ganz sicher: „Ein Flößer zu sein, gibt man nicht einfach so an der Garderobe ab.“