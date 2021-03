Gaggenauer OB Florus demonstriert gegen neue Corona-Beschränkungen für den Einzelhandel

Der Gaggenauer Oberbürgermeister Christof Florus hat am Montag gemeinsam mit Einzelhändlern gegen erneute Beschränkungen protestiert – in offizieller Funktion, aber zugleich auch als persönlich Betroffener.

Am Montagnachmittag haben Einzelhändler aus Gaggenau in der Einkaufsstraße gegen die erneuten Beschränkungen demonstriert. Mit dabei war auch Oberbürgermeister Christof Florus – nicht nur als Politiker, sondern auch als Betroffener.

Seine Ehefrau Jeanette Florus ist Inhaberin des Geschäfts „Schuh Ball“ in der Stadtmitte. Sie betreibt es in der vierten Generation.

Als Stadtoberhaupt muss Florus die landesweiten Corona-Verordnungen umsetzen. In seiner Teilnahme an der Demonstration sieht er dennoch keinen Interessenskonflikt.

„Sich für den Einzelhandel und die Gastronomie sowie andere betroffene Bereiche einzusetzen ist Pflicht eines Oberbürgermeisters. Schließlich steht und fällt die Attraktivität einer Stadt auch mit dem Handel und der Gastronomie“, teilt die städtische Pressesprecherin Judith Feuerer mit.

„Er hat in seiner Funktion als Oberbürgermeister teilgenommen, um dem Handel zu signalisieren, dass er sein Anliegen nicht nur versteht, sondern den Handel auch unterstützen möchte. Und natürlich schlägt in seiner Brust auch das Herz des Einzelhändlers, der die Notwendigkeit der Öffnungen in vertretbarem Maße sieht.“

Florus war Geschäftsführer in einem Schuhgeschäft

Florus hat von Haus aus einen starken Bezug zum Einzelhandel. Vor seiner Wahl zum Oberbürgermeister war er mehrere Jahre lang Geschäftsführer im Schuhgeschäft seiner Frau. Bis zu seinem Amtsantritt im Jahr 2007 stand er ferner sieben Jahre lang der Werbegemeinschaft „Lebendiges Gaggenau“ vor.

Die Veranstaltung hat die Werbegemeinschaft Gaggenau unabhängig von der Stadtverwaltung organisiert. Nur das Ordnungsamt war beteiligt: Es musste die Demonstration genehmigen.

Anlass der Demonstration waren die erneuten Einschränkungen im Landkreis Rastatt. Wenige Tage lang durften Einzelhändler mit Kunden Einkaufstermine vereinbaren („Click&Meet“).

Doch seit Dienstag dürfen sie aufgrund gestiegener Ansteckungszahlen nur noch Abholung und Lieferung anbieten („Click&Collect“). Der maßgebliche Wert, die 7-Tage-Inzidenz, liegt im Landkreis seit Mitte vergangener Woche über 100. Auch die fehlenden Perspektiven bereiten Einzelhändlern Frust und Sorgen.