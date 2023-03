Gaggenauer OB-Kandidat Pfeiffer will Bürger mit ins Boot holen

Wahl am 2. April

Leerstände, der alte Belag der Fußgängerzone, die Sorge um Kindergartenplätze, aber auch fürs Wohnen im Alter sind Themen, zu denen sich Oberbürgermeisterkandidat Michael Pfeiffer bei einem sonntäglichen Wahlrundgang detailliert äußerte. Mehr als 30 Bürger hatten sich dem informativen Spaziergang angeschlossen, der quer durch die Innenstadt Gaggenaus führte.

„Es werden gegenwärtig natürlich auch viele Verwaltungsthemen an mich herangetragen“, erklärte Pfeiffer. Vor allem die Themen Sicherheit, Verkehr oder beispielsweise auch der Lärmschutz nähmen bei den Gesprächen mit den Bürgern einen großen Raum ein.

Gaggenauer OB-Kandidat Pfeiffer sieht große Verantwortung

Doch bevor sich die Gruppe in Richtung Murgpark in Gang setzte, betonte der Kandidat, die Bedeutung des Amts, für das er sich bewerbe. „Diese Verwaltung ist keine kleine Klitsche. Hier sind rund 500 Mitarbeiter tätig.“ Das sei eine große Einheit, die es zu führen gelte. Der Oberbürgermeisterkandidat hob damit auf die Verantwortung ab, die damit einher gehe, aber auch auf die erforderliche Wertschätzung für die Einzelnen.

Ich brauche Ihren Input. Michel Pfeiffer, Bürgermeisterkandidat

Dabei, so führte Pfeiffer fort, trage nicht etwa der Oberbürgermeister die alleinige Machtbefugnis. Eine entscheidende Rolle komme dem Gemeinderat und somit auch dem Bürger zu. Sollte er Rathauschef werden, sieht er der Sache positiv entgegen. „Ich glaube, wir kommen schnell auf einen Konsens.“ Er wolle auch die Bürger verstärkt mit ins Boot nehmen, wenn es ums Gestalten und um Ideen gehe. „Ich brauche Ihren Input“, lautete folglich sein Appell.

Beim Gang durch den Murgpark machte Pfeiffer deutlich, dass die City Rückzugsmöglichkeiten wie diese brauche. Während auf der anderen Seite des Flusses im Bereich der Markuskirche der Hochwasserschutz ein wichtiges Thema sei, das er auf der Agenda habe. Könne man dort den Damm um etwa 30 bis 50 Zentimeter anheben, bedeute das ausreichenden Schutz bei einem Jahrhunderthochwasser.

Windkraft als Chance für die Region

Obendrein gebe es Planungssicherheit für den Bau auf dem alten Schwimmbadgelände in Bad Rotenfels. Aber auch die Chance, welche Windkraft für die Region bedeute, ebenso die Möglichkeit eine Wasserkraftanlage in der Murg zu installieren oder den Fluss etwa ins Nahwärmekonzept zu integrieren, zeichnete er auf.

Auf dem Weg, der zu den Schulen führte, in die Jahnstraße und zum Helmut-Dahringer-Haus, brachte er der Gruppe auch nahe, wie es um den Personalstand in der freien Wirtschaft aber auch bei der Stadt bestellt ist.

Qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen, sei längst eine Herausforderung. Entsprechend hoch ist das Engagement der vielen Ehrenamtlichen und Vereine zu bewerten, denen er mit einem Ehrenamtsbeauftragten Rechnung tragen möchte, wenn er denn zum Zuge komme. Bevor die Tour zu einem Ende kam, galt die Aufmerksamkeit dem Parkhotel.

Dabei wartete Oberbürgermeisterkandidat Pfeiffer mit einer kleinen Überraschung auf. Denn innen, so versicherte er, sei das Gebäude tadellos in Schuss. Ganz so, als schlummere es im Dornröschenschlaf, wirke alles, als könne man sofort den Betrieb aufnehmen. Mit dem Eigentümer habe er das Gespräch gesucht und Ideen entwickelt, wohin die künftige Nutzung gehen könne.