Der dunkle Jahreszeit ist für viele Menschen belastend. In diesem Jahr kommt auch noch der Corona-Lockdown hinzu. Der Gaggenauer Psychologe Rolf Bienwald erklärt, wie Sie trotzdem nicht in eine Depression fallen.

Corona-Lockdown und Herbst-Blues: Dieser November schlägt vielen Menschen aufs Gemüt. Die Restaurants sind geschlossen, Kulturveranstaltungen abgesagt, das Mannschaftstraining ist verboten. Kurzum: Die Geselligkeit bleibt auf der Strecke – und die Tage werden dunkler. Was also tun, damit man nicht in eine Depression verfällt? Und welche Menschen sind dafür besonders anfällig?

BNN-Redakteur Dominic Körner hat sich mit Rolf Bienwald, dem Leiter der Psychologischen Beratungsstelle in Gaggenau, über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Seele unterhalten.