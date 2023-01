Gaggenauer Rathauschef sagt beim Neujahrsempfang nichts zur OB-Wahl

Die Freude, wieder alles machen zu können, sie ist nach wie vor groß: Das machte auch der Neujahrsempfang am Donnerstagabend in der Jahnhalle deutlich. Mit rund 520 Gästen war der offizielle Jahresauftakt der Stadt so gut besucht wie selten zuvor.

Es gibt viele große Themen – eins wird nicht erwähnt

Eine dezente goldene Jahreszahl schwebt über der Bühne und macht klar, worum es an diesem Abend geht. Das neue Jahr und was es der großen Kreisstadt bringen wird. Es sind große Themen, wie in der Ansprache von Oberbürgermeister Christof Florus (parteilos) deutlich wird: Flüchtlingspolitik, Energiekrise, Klimaschutz, Wohnraum, Bildung, Innenstadtentwicklung und Freizeitangebote – doch der OB beruhigt sogleich: „Unsere gute finanzielle Situation ermöglicht es uns, diese vielschichtigen Aufgaben zu bewältigen.“

Auffallend: Nachdem der OB für die Bekanntgabe seiner erneuten Kandidatur den Festakt zum 100. Stadtjubiläum genutzt hat, taucht die anstehende Oberbürgermeisterwahl Anfang April in der Neujahrsrede mit keinem Wort auf. Und doch ist sie die ganze Zeit präsent.

In den Gesprächen nach dem offiziellen Programm geht es oft um die Frage, wer mit der nun beginnenden Bewerbungsfrist seinen Hut in den Ring wirft und gegen den Amtsinhaber antritt. Doch außer, dass der Rathauschef und sein erster Beigeordneter fleißig durch den Saal kreisen und Hände schütteln – was an einem solchen Abend sicher zu den Pflichtaufgaben zu zählen ist – gibt es keine Indizien für einen sich warmlaufenden Kandidaten.

Gaggenauer Altenhilfe wird 50 Jahre alt

Überhaupt steht der Abend vor allem unter dem Zeichen des Feierns: Sei es durch den filmischen Rückblick auf die zahlreichen Veranstaltungen zum 100. Stadtjubiläum oder den Ausblick auf 50 Jahre Gaggenauer Altenhilfe, die in diesem Jahr anstehen.

In einer gefühlvoll von Pfarrer Tobias Merz am Piano untermalten Fotoshow durchleben die Besucher die vergangenen Jahrzehnte, von der Geburtsstunde des Altenhilfevereins im Jahr 1973, über den Bau der drei Häuser – die „die Namen der Protagonisten der ersten Stunde“, Helmut Dahringer, Oskar Scherrer und Gerhard Eibler tragen – bis hin zur Gründung des Pflegebündnisses Mittelbaden, das seit dem vergangenen Jahr mit der Technologieregion Karlsruhe zusammenarbeitet.

Als Vorsitzender des Altenhilfevereins qua Amt spricht OB Florus nicht nur eine Laudatio, sondern blickt ausführlich auf die Geschichte der Altenhilfe in Gaggenau zurück. Immer wieder geht es dabei um die vielfältigen Herausforderungen, vor dem die Altenpflege damals wie heute steht. Leider kommen die Akteure lediglich in der Rede vor und nicht auf der Bühne zu Wort.

Jazz Project Gaggenau sorgt für gute Stimmung

Dort wiederum sorgen die Musiker des Jazz Projects Gaggenau – Tobias Merz, Robert Rieger, Kurt Wunsch, Ralf Wuchner und Gerhard Maisch – immer wieder für großartige Unterhaltung. Mit ihren Interpretationen von Jazzklassikern wie „Sandu“ von Clifford Brown oder „Strasbourg St. Denis“ von Roy Hargrove bringen sie die Gäste in ihren Stühlen immer wieder zum Wippen und Schnipsen. „Ich dachte schon, vielleicht ändere ich das Programm – bei so guter Musik“, scherzt dann auch der OB, der das Risiko dann aber doch lieber nicht eingeht.

Denn trotz der „Konkurrenz“ zum gleichzeitig in Bühl stattfindenden Neujahrsempfang haben sich – neben den örtlichen Vertretern von Lokal- und Vereinspolitik – viele Amts- und Würdenträger aus der Region in Gaggenau eingefunden. Neben dem ehemaligen OB Michael Schulz und dem früheren Bundestagsabgeordneten Peter Götz auch der aktuelle CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker, die Landtagsabgeordneten Alexander Becker (CDU) und Jonas Weber (SPD), Landrat Christian Dusch (CDU) und mehrere Bürgermeister aus angrenzenden Städten und Gemeinden.

Doch egal ob geladener Gast oder nicht: Am Ende strömen alle gleichermaßen zum Büffet, das Grokage und Schützenverein gestalten, oder kaufen Jubiläumsbuch oder Altenhilfekalender. Und über allem schwebt die Frage, wer 2024 unter den goldenen Ziffern steht und mit den Gaggenauern ins neue Jahr blickt.