Gaggenauer Schüler kämpfen um den Tigerentenpokal

Eine Schulkasse aus Gaggenau besucht die SWR-Studios in Baden-Baden und nimmt am „Tigerenten Club“ teil. Die Kinder wetteifern in verschiedenen Spielrunden um den Sieg und unterstützen dabei auch ein Projekt ihrer Wahl.

„Ich wollte schon immer einmal im Fernsehen sein!“ Die elfjährige Carla geht in die fünfte Klasse auf der Realschule Gaggenau. Ihr Traum ging am 7. März in Erfüllung, als ihre Klasse die SWR-Studios in Baden-Baden besuchte und bei der Sendung „Tigerenten Club“ teilnahm.

Beim „Tigerenten Club“ wetteifern zwei Schulklassen in mehreren Spielrunden um den goldenen Tigerentenpokal. Hier müssen die Kinder Geschick, Tempo und Köpfchen beweisen. Und das für einen guten Zweck: Die beiden Klassen erhalten Preisgelder in Höhe von 400 oder 600 Euro und suchen gemeinsam ein Projekt aus, das sie damit gerne unterstützen möchten. Die Gaggenauer Realschulklasse spielt für das gelbe Tigerenten-Team und tritt gegen die Frösche aus dem Max-Planck-Gymnasium in Lahr an.

Spiel, Spaß und Spannung beim „Tigerenten Club“

Klassenlehrerin Sarah Kottisch hatte die 5e im vergangenen Oktober für die Sendung angemeldet. Die Zusage kam pünktlich zu Weihnachten und wurde zum Überraschungsgeschenk für die Klasse. „Die Schülerinnen und Schüler kannten die Sendung alle aus dem Fernsehen. Die Begeisterung über die Teilnahme war groß“, freut sich Kottisch.

Das Üben und vor allem der Auftritt haben sehr viel Spaß gemacht. Carla, Schülerin

Gemeinsam mit der Klassenlehrerin fuhren die Schülerinnen und Schüler mit dem Bus zum SWR in Baden-Baden. Und schon ging es los: Die drei ausgewählten Spielekinder Carla, Domenico und Nico gingen in die Garderobe. Der Rest der Klasse durfte währenddessen den SWR erkunden und ein neues Computerspiel testen. Das SWR-Team stellte den Kindern die verschiedenen Spiele vor.

Carla durfte hier gemeinsam mit ihren Klassenkameradinnen Maila und Jana ihren Auftritt als Popstar im „Tanz-Duell“ proben. „Das Üben und vor allem der Auftritt haben sehr viel Spaß gemacht“, freut sich Carla. „Ich fand es super, dass wir uns die Choreografie und das Lied für das Tanzspiel selbst aussuchen durften.“

Danach stieg die Spannung, denn es hieß „Kamera an und Action!“ In sieben Spielrunden kämpfte die 5e im Team oder einzeln gegen die Frosch-Gruppe aus Lahr. Domenico vertrat die Klasse in einem Kletter-Duell. „Ich war sehr aufgeregt, vor allem wegen der Kletter-Challenge. Aber als es so weit war, hat es sehr viel Spaß gemacht“, so der 10-Jährige.

Sendung wird im Juni gezeigt

Bei einem Quiz-Duell konnten die drei Kandidaten ihr Allgemeinwissen zeigen und beim Froschhüpfen oder Kistenstapeln Geschick beweisen. Im Finale fällt die Entscheidung, wer die Sendung gewinnt. Der 11-jährige Nico stieg für ein Rodeo auf eine schwankende Tigerente. Seine Aufregung löste sich schnell in Luft auf: „Ich habe mir das Tigerentenrodeo schlimmer und schwieriger vorgestellt als es war“, gibt Nico im Nachhinein zu. Seine Klassenkameradinnen und -kameraden haben ihn bei seinem Ritt mit selbst gebastelten Plakaten angefeuert und bejubelt.

Doch er will uns natürlich nicht zu viel verraten. Ob Nico die Tigerente bezwingen konnte oder ob die Klasse ihre Lehrerin in eine Schleimdusche schicken musste, ist am 10. Juni im Fernsehen zu sehen. „Die Proben, der Dreh und der Tag im SWR waren echt cool und haben viel Spaß gemacht. Es war ein toller Vormittag“, sind sich die Schülerinnen und Schüler einig. Auch die Lehrerin ist zufrieden mit dem Auftritt: „Es hat sich wirklich gelohnt. Ich bin sehr stolz auf die Klasse.“