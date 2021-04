Für mich ist oberstes Ziel, die wirtschaftliche Situation der Apotheken so zu verbessern, dass wir nicht Jahr für Jahr weitere Schließungen in Kauf nehmen müssen. Sonst wird es zu Versorgungsengpässen kommen, gerade auf dem Land.

Wir haben im Murgtal viele Schließungen gehabt. Das ist genau dem geschuldet, dass Apotheken immer höhere Umsätze erzielen müssen, um wirtschaftlich überleben zu können. Die Botschaft muss bei der Politik ankommen, dass ein wirtschaftliches Auskommen unabdingbar ist. Die Kosten steigen, die Löhne steigen. Damit muss in regelmäßigen Abständen eine Honorar-Anpassung erfolgen.

Wir haben in der Corona-Zeit bewiesen, dass wir unentbehrlich sind und unglaublich große Systemrelevanz haben. Wir werden gebraucht. Diese Berufsgruppe kann vielfältige Aufgaben mitbewältigen – mit ihrer wissenschaftlichen Ausbildung, aber auch mit ihrer unternehmerischen Risikobereitschaft.

Mir wäre wichtig, dass die Politik das in Erinnerung behält. Es wäre für mich ein Weg, uns auch in Zukunft in den Dienst der Sache zu stellen. Es laufen ja Pilotprojekte zum Thema Grippe-Impfung. Außerdem ist mein Ziel, unsere Kollegen auf dem Weg ins digitale Zeitalter an der Hand zu nehmen. Wir arbeiten auf Bundesebene an großen Plattformen, die zum Beispiel für das e-Rezept genutzt werden können.