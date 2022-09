Im Frühjahr nächsten Jahres sind Oberbürgermeisterwahlen in Gaggenau. Amtsinhaber Christof Florus (parteilos) will sich dann um eine dritte Amtszeit bewerben.

Dies sagte das Stadtoberhaupt beim Festempfang am Donnerstagabend zum 100-jährigen Jubiläum der Stadtrechte. Er nutzte den feierlichen Rahmen in der Jahnhalle, um ganz am Ende seiner Ansprache die wohl wichtigste Nachricht zu verkünden: Er wolle weiterhin die Geschicke der Großen Kreisstadt Gaggenau leiten.

Florus, er wurde am Sonntag 66 Jahre alt, ist seit 2007 Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt Gaggenau. Er stellt sich damit im Frühjahr nächsten Jahres zur Wiederwahl für eine dritte Amtszeit. 2015 war er ohne einen Gegenkandidaten in seinem Amt bestätigt worden.

Florus’ Rede sowie der Festabend insgesamt standen ganz im Zeichen des Jubiläums zur Verleihung der Stadtrechte vor genau 100 Jahren. Zu dem rund zweistündigen Festempfang in der Jahnhalle waren zahlreiche geladene Gäste gekommen.