Endlich: Restaurants, Biergärten und Eisdielen in Gaggenau und Umgebung sind wieder geöffnet. Gastronomen im Landkreis Rastatt dürfen seit Samstag wieder bewirten, im Stadtkreis Baden-Baden seit Donnerstag.

Bis der Betrieb wieder in gewohnten Bahnen läuft, braucht es jedoch noch Zeit. Nicht alle Wirte konnten oder wollten sofort öffnen. Auch die Kunden in Rastatt und Baden-Baden blieben zunächst zurückhaltend.

Das hat auch Michaela Scheffold so erlebt. Am Pfingstmontag hat sie in ihrem Ratsstübel in Gaggenau zum ersten Mal nach sieben Monaten wieder Gäste bewirtet. „Sie freuen sich unheimlich, dass wir wieder da sind“, doch „es ist verhalten gestartet“. Auch das Personal musste sich nach der langen Zeit in Kurzarbeit wieder einfinden.