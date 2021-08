Für Gazprom-Erdgastankstelle läuft die Standortsuche in Gaggenau und Bischweier

Die Firma Hurrle-Spezialtransporte, die Stadtwerke Gaggenau und der russische Erdgasriese Gazprom halten weiterhin an ihrem Plan fest, eine Erdgastankstelle zu bauen.

Beim jüngsten „Dreier-Gipfel“ weilte auch ein hochrangiger Vertreter der Deutschland-Niederlassung von Gazprom (Berlin) im Murgtal.

Aktuell werden mehrere in Frage kommende Standorte - in Gaggenau oder eventuell auch in Bischweier - auf ihre Eignung hin genauer unter die Lupe genommen. Das Betreibermodell ist noch offen und soll in einem zweiten Schritt geklärt werden.