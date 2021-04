Wie das Polizeipräsidium Offenburg am Mittwochnachmittag mitteilt, wird die 13-jährige Nicoleta-Diana G. aus Gernsbach seit dem 3. April vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Mädchen am vergangenen Samstag nicht wie vereinbart am Nachmittag in ihr Wohnheim in Gernsbach zurückgekehrt. Ihr aktueller Aufenthaltsort sowie mögliche Hinwendungsorte sind den Beamten nicht bekannt.

Die 13-Jährige hat braune Augen und lange, dunkelbraune Haare. Sie ist 1,52 Meter groß, wiegt rund 62 Kilogramm und spricht Deutsch mit Akzent. Zuletzt hatte das Mädchen eine helle Jeans, ein neon-grünes Top und eine schwarz-weiße Trainingsjacke der Marke „Snipes“ an.

Weitere Fotos hat die Polizei in einer Vermisstenfahndung veröffentlicht. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen auf Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens unter der Telefonnummer (0781) 212820.