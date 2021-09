14-jährige Vermisste aus Gernsbach wieder aufgetaucht

Die Vermisste ist laut Informationen der Polizei am Dienstag gemeinsam mit einem Betreuer beim Polizeirevier Neuenbürg erschienen. Sie ist wohlauf und wurde zurück zu ihrem Wohnheim begleitet.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sie sich in den vergangenen Tagen bei einem Bekannten aufgehalten haben, das berichtet die Polizei.

Die 14-Jährige galt seit dem 23. August als vermisst, nachdem sie nicht in ihr Wohnheim in Gernsbach zurückkehrte. Die Jugendliche war in der Vergangenheit bereits mehrfach von zu Hause abgängig.