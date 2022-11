Nachdem seit Sonntag ein Mädchen aus Gernsbach vermisst wird, sind Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt auf der Suche nach der 15-Jährigen. Das berichtet die Polizei in einer Meldung an die Presse. Die Jugendliche kehrte nach einem Besuch bei Angehörigen am Sonntagabend nicht in eine Wohngruppe zurück. Seither wird nach ihr gesucht.

Jolien S. wird wie folgt beschrieben:

1,71 Meter groß, 55 kg schwer, lange dunkelbraun gefärbte Haare, meist geglättet, je Ohr ein Ohrring.

Zuletzt trug sie eine schwarze Winterjacke, eine dunkelgraue Hose, ein schwarzes Top, weiße Schuhe, eine schwarze Umhängetasche und eine schwarze Handtasche.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-2820 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden.