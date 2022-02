21-Jähriger liefert sich in Gernsbach Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 21-Jähriger war am späten Donnerstagabend mit seinem Kleinwagen in Gernsbach unterwegs. Als die Polizei ihn anhielt, war er damit nicht einverstanden und versuchte, sich aus dem Staub zu machen.

Wegen eines defekten Lichts an seinem Fiat Punto fiel er einer Polizeistreife gegen 23.30 Uhr in der Bacccarat-Straße auf. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, drückte der 21-Jährige aufs Gas und raste den Ordnungshütern davon. Die Flucht führte durch große Teile der engen Gernsbacher Innenstadt.

Er „versuchte mit teils hoher Geschwindigkeit sowie rücksichtsloser und gefährlicher Fahrweise, sich der angedachten Kontrolle zu entziehen“, schrieben die Beamten.

Flucht endet in Sackgasse

All die Mühe sollte jedoch vergebens sein: Die rasante Flucht war offenbar schlecht geplant und endete im Bereich der Waldbach- und der Badenerstraße am Waldrand in einer Sackgasse.

Der Fahrer musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben, weil die Polizisten vermuteten, dass er betrunken am Steuer saß. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen oder Personen, die durch die Fahrweise des 21-Jährigen gefährdet wurden.

Polizei sucht Zeugen Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 72 25) 9 88 70 zu melden.