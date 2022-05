6-jähriges Kind in Gernsbach vom Hund gebissen

Ein Mischling aus Gernsbach hat sich am Montag auf unbekannte Weise aus dem eingezäunten Gartengrundstück seines Halters befreit und ein 6-jähriges Kind gebissen.

Ein 6-jähriges Kind ist am Montagmittag in der Gustav-Wallraff-Straße in Gernsbach von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich der Mischling auf unbekannte Art aus dem eingezäunten Gartengrundstück seines Halters und biss daraufhin das spielende Kind.

Der Hundebesitzer wurde von der Mutter des Kindes über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und muss nun mit eine Strafanzeige rechnen.