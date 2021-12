Nahversorgung im Murgtal

Aldi eröffnet neue Filiale in Gernsbach – weitere Märkte sollen entstehen

Am 9. Dezember wird nach acht Monaten Bauzeit in der Schwarzwaldstraße in Gernsbach eine neue Aldi-Filiale eröffnet. Anschließend ist der Neubau des Rewe-Markts nebenan geplant.