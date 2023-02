Elternbeirat räumt Probleme ein

Angeblich mangelhafte Betreuung: Situation in Gernsbacher Kindergarten entspannt sich

Der Elternbeirat des Kindergartens Rockertstrolche in Gernsbach räumt Probleme in der Einrichtung ein. Doch die Gesamtsituation soll sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert haben.